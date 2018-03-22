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«Сон смешного человека»: исповедь в стиле Stand Up

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«Сон смешного человека»: исповедь в стиле Stand Up

На Большой сцене Саратовского академического театра драмы состоялся бенефис Заслуженного артиста России Виктора Мамонова.

К 50-летию актера режиссер Ольга Харитонова поставила моноспектакль по рассказу Федора Михайловича Достоевского «Сон смешного человека».

Саратовская версия истории об одиноком молодом человеке, смешном чудаке в глазах окружающих, мировосприятие которого полностью поменял удивительный сон, решена лаконично в плане сценографии. В моноспектакле имеет место принцип сочетаемости несочетаемого. Повествование началось в стиле и декорациях StandUp-ije, с единственной надписью в узнаваемом шрифте на пурпурной стене мира-шоу: «DОСТОЕВСКY», а завершилось глубоко исповедально и предельно пронзительно на фоне нарисованного темно-бордового занавеса. Такая подача произвела сильнейший эффект! Работа режиссера Ольги Харитоновой, актера Виктора Мамонова заслуживают самых искренних слов признательности. Покорил юный Саша Черников. Песня Виктора Цоя "Кукушка" в его исполнении, кристальной чистоты и какой-то неземной силы, гармонично вплелась в произведение. Ярким олицетворением идеального мира светлых непорочных людей стала вокальная партия студентки 4 курса театрального института СГК Анастасии Парамоновой.

В постановке продумано все до мелочей: интонации, жесты. Неправильно было бы обойти вниманием труд художников по свету. Во «Сне...» свет живет наравне с главным героем. Изображает то главное небесное светило — Солнце, то мерцающие импульсы звезд, и добавляет спектаклю соответствующего настроения. Также поразило, как ювелирно, для укрупнения смысла, был сокращен текст. "Главное – люби других как себя, вот что главное... Если только все захотят...". В результате спектакль побуждает к интенсивным размышлениям о причинах уныния, царящего сегодня среди многих. Возможно, во многом они кроются в неумении и нежелании человека осознать, что лучше в несовершенном мире - сеять любовь и добро, чем наоборот.

Виновник торжества — сеет. Покоряющий талант Виктора Ивановича очень тонко и точно воздействует на зрителя. Во второй части бенефиса звучали многочисленные здравицы в честь юбиляра, заряженные жизнеутверждающими мелодиями советских песен. Ими, но с переделанными «к дате» текстами, чествовали коллегу актеры театра драмы. Здесь Мамонов служит уже 28-ой год. На театральном факультете саратовской консерватории Виктор Иванович вместе с народной артисткой России Татьяной Кондратьевой выпустил два курса, и поздравление от учеников прозвучало трогательно и в то же время торжественно. Вдохновенно, заразительно, с каскадом исполнили песню «Спасибо, жизнь!» солистки областной оперетты Лариса и Елена Комиссаровы. Народная артистка России, профессор СГК имени Л.В.Собинова, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Римма Белякова, наставник юбиляра, отметила справедливость некогда сказанной великими фразой: «Муза садится на плечо работающего человека». В судьбе Виктора Мамонова Муза поселилась навсегда. Остается пожелать замечательному актеру новых ролей и долгого служения родной сцене! Многая лета, Виктор Иванович!

Автор Елена Маркелова