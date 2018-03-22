Саратовец под видом мастера по ремонту квартир грабил пенсионеров

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 35-летний мужчина приходил домой к потерпевшим и предлагал им сделать ремонт в квартире, обещая качественные услуги за относительно низкую стоимость. Псевдомастер брал задаток от 10 тысяч рублей. Для придания убедительности он имитировал работу, а затем исчезал. Подобным образом ему удалось обмануть две пожилые пары.Таким же способом злоумышленник ввел в заблуждение 89-летнюю жительницу Заводского района, после чего совершил из ее квартиры кражу денег на сумму 240 тысяч рублей.- Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба. - Во время обыска его квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли деньги «Банка приколов»: 42 купюры номиналом в 5000 рублей и 70 штук номиналом в 1000 рублей.По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. У следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным правонарушениям. Всех, кто пострадал от действий этого гражданина, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 92-87-06, 02 с мобильного - 102.Фото http://tula.sindom.ru