22 марта 2018 16:02 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:58 | 22 марта
Андрей Опалько стал главой Новоузенского района
13:01 | 22 марта
С 1 апреля изменится график движения пригородных поездов
12:08 | 22 марта
Жителей области просят воздержаться от выхода на лед Волги
11:11 | 22 марта
В Энгельсском районе ранены полицейский и сотрудник Росгвардии
10:26 | 22 марта
«Сон смешного человека»: исповедь в стиле Stand Up
09:00 | 22 марта
Саратовец под видом мастера по ремонту квартир грабил пенсионеров
18:00 | 21 марта
Поселок Дергачи стал столицей Недели детской книги в Саратовской области
17:17 | 21 марта
На острове Пустынный найдено тело замерзшего мужчины
16:22 | 21 марта
В Балакове почти сутки искали 8-летнюю девочку
15:30 | 21 марта
Услуги ПФР доступны для людей с ограниченными возможностями
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовец под видом мастера по ремонту квартир грабил пенсионеров

Новости / ЧП
Саратовец под видом мастера по ремонту квартир грабил пенсионеров


Подозреваемый в краже и серии мошенничеств задержан.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 35-летний мужчина приходил домой к потерпевшим и предлагал им сделать ремонт в квартире, обещая качественные услуги за относительно низкую стоимость. Псевдомастер брал задаток от 10 тысяч рублей. Для придания убедительности он имитировал работу, а затем исчезал. Подобным образом ему удалось обмануть две пожилые пары.

Таким же способом злоумышленник ввел в заблуждение 89-летнюю жительницу Заводского района, после чего совершил из ее квартиры кражу денег на сумму 240 тысяч рублей.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба. - Во время обыска его квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли деньги «Банка приколов»: 42 купюры номиналом в 5000 рублей и 70 штук номиналом в 1000 рублей.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. У следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным правонарушениям. Всех, кто пострадал от действий этого гражданина, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 92-87-06, 02 с мобильного - 102.

Фото http://tula.sindom.ru