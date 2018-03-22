Поселок Дергачи стал столицей Недели детской книги в Саратовской области

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20 марта стартовала ежегодная Всероссийская Неделя детской книги. Согласно традиции, каждый год в день открытия Областная библиотека для детей и юношества имени Пушкина устраивает большой литературный праздник в одном из районов области. В 2018 году областной столицей Недели детской книги стал р.п. Дергачи.Мероприятие, участниками которого стали около 400 детей не только Дергачей, но и сел района, состоялось в Центральном Доме культуры. К этому событию был изготовлен специальный символ «Читающий город детства, который вручен главе Дергачевского района.В гости к юным читателям приехал саратовский детский писатель Михаил Муллин. Сотрудники Пушкинки представили детям и подросткам книжное дефиле современных детских книг: книги - панорамы с объемными иллюстрациями, книги - вырубки, интерактивные книги с секретами, с заданиями, использованием звука, а также книги с 3D приложением – дополненной реальностью. Для читателей Дергачевской детской библиотеки организован выездной читальный зал из фондов Пушкинки: многие книги, с которыми ребята познакомились во время праздника, остались на время у дергачевских юных читателей.Фото http://kultura.orb.ru