В Балакове почти сутки искали 8-летнюю девочку
Устанавливаются обстоятельства и причины пропажи ребенка.
Сегодня днем полицией были разосланы ориентировки, в которых сообщалось, что восьмилетняя Женя Шевченко вчера в 18.00 ушла из дома на прогулку и не вернулась. Однако уже вскоре поступила информация, что малышка благополучно нашлась.
- Пропавшая девочка была найдена сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий на одной из улиц г. Балаково, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД. - В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины пропажи ребенка.
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