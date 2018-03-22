На острове Пустынный найдено тело замерзшего мужчины
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
По информации пресс-службы регионального управления СКР, 20 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Вольском районе на острове Пустынный тела мужчины. На нем отсутствовали внешние признаки насильственной смерти.
Как выяснилось, погибшим оказался 41-летний житель Балакова. Его тело нашли рыбаки в снегу неподалеку от сторожевого дома. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти мужчины стало переохлаждение.
В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото http://newsoboz.org