Tattoomag решил проблему обнаружения дилетантов в сфере тату
На рынке тату появляется все больше предложений, но как узнать, где настоящий мастер, а где дилетант? Tattoomag нашел решение проблемы. Теперь каждый отзыв о специалисте подкрепляется реальной фотографией его работы, поэтому сделать верный выбор стало проще.
К сожалению, в сети часто можно встретить «мастеров», у которых в портфолио находятся чужие или ретушированные работы. В результате клиенты идут за красивой картинкой, а получают совсем не тот результат. Бороться с этим сложно, но есть решение.
Сервис Tattoomag теперь выкладывает отзывы о мастерах, только если они подкреплены фотографиями готовых работ. Поэтому уровень профессионализма можно легко понять, даже не заглядывая в портфолио.
Стоит отметить, что такой способ фильтрации специалистов пока применяется только площадкой Tattoomag. Это некое ноу-хау, внедренное в интересах клиентов.
Источник: сервис Tattoomag