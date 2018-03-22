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Tattoomag решил проблему обнаружения дилетантов в сфере тату

Новости
Tattoomag решил проблему обнаружения дилетантов в сфере тату


На рынке тату появляется все больше предложений, но как узнать, где настоящий мастер, а где дилетант? Tattoomag нашел решение проблемы. Теперь каждый отзыв о специалисте подкрепляется реальной фотографией его работы, поэтому сделать верный выбор стало проще.

К сожалению, в сети часто можно встретить «мастеров», у которых в портфолио находятся чужие или ретушированные работы. В результате клиенты идут за красивой картинкой, а получают совсем не тот результат. Бороться с этим сложно, но есть решение.

Сервис Tattoomag теперь выкладывает отзывы о мастерах, только если они подкреплены фотографиями готовых работ. Поэтому уровень профессионализма можно легко понять, даже не заглядывая в портфолио.

Стоит отметить, что такой способ фильтрации специалистов пока применяется только площадкой Tattoomag. Это некое ноу-хау, внедренное в интересах клиентов.

Источник: сервис Tattoomag