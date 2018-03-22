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В Саратове ожидаются туман и слабая метель

Новости


По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, ночью осадки, днем небольшие осадки, снег, мокрый снег, изморозь, слабая метель, на возвышенных участках туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура: ночью - 4… - 6, днем - 1… - 3.

Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды: ночью и днем 22 марта в Саратове ожидается туман с ухудшением видимости 500 мм и менее, на дорогах гололедица.

Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Администрация города призывает жителей не препятствовать работе снегоуборочной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.