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Услуги ПФР доступны для людей с ограниченными возможностями

Новости
Услуги ПФР доступны для людей с ограниченными возможностями

В регионе проживают 144 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Все они являются получателями пенсий и/или иных выплат по линии Пенсионного фонда. Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам ПФР этой категории граждан ведется работа как по оснащению помещений клиентских служб управлений специальным оборудованием, так и по развитию электронных сервисов.

В рамках государственной программы «Доступная среда» стационарными пандусами и кнопками вызова специалиста оборудованы все здания территориальных Управлений ПФР и Отделения по Саратовской области. Для удобного посещения учреждений маломобильными гражданами предусмотрены широкие дверные проемы, просторные кабинки клиентских служб, переоборудованные санузлы.

Для людей со слабым зрением в помещениях клиентских служб территориальных управлений при входе и внутри зданий расположены информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля. Ориентироваться людям с ослабленным зрением помогают мнемосхемы, пиктограммы, тактильные плиты и ленты на полу и ступенях. Слабослышащим посетителям клиентских служб облегчают общение со специалистами Пенсионного фонда переносные индукционные панели и звуковые маячки. В шести управлениях ПФР информирует посетителей светодиодная бегущая красная строка.

К жителям региона, которые по состоянию здоровья не могут приехать в УПФР, возможен выезд специалиста на дом по предварительной записи по телефону или с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

Сегодня многие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, можно получить в электронном виде, без посещения клиентской службы. Это удобно и людям с ограниченными возможностями. С 2014 года на сайте ПФР реализована версия для слабовидящих, а с 2017 года работает голосовой ассистент, который озвучивает размещенную на ресурсе текстовую информацию.

Граждане с ограниченными возможностями, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и имеющие подтвержденную учетную запись, могут, не выходя из дома, подать заявления:

- о назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты,

- об отказе от набора социальных услуг или их возобновлении,

- выбрать способ доставки пенсии,

- заказать справки и др.

Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг помогут специалисты любого территориального управления ПФР.