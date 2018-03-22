Саратовцы познакомятся с работами художников из Казани
Казанские художники представят в Саратове художественный проект «Остров. Постижение»
По приглашению министерства культуры Саратовской области и Поволжского отделения Российской академии художеств казанские художники представят в залах Саратовского областного музея краеведения (ул. Лермонтова, 34) художественный проект «Остров. Постижение».
Презентация в Саратове выставочного проекта состоится 29 марта в 16.00 в областном музее краеведения. Сроки экспонирования: 29 марта - 21 мая 2018 года.
Выставочный проект «Остров. Постижение» состоит из 2-х частей. В 2015 году была реализована 1-я часть проекта - «Свияжская уха», в 2017 – 2-я часть проекта - «Свияжский Дом». В формате проекта были организованы художественные выставки в Казани, Москве и Свияжске (графика, живопись, арт-объекты, ДПИ), изданы два каталога.
Фото https://om-saratov.ru