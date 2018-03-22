22 марта 2018 02:33 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 марта
Поселок Дергачи стал столицей Недели детской книги в Саратовской области
17:17 | 21 марта
На острове Пустынный найдено тело замерзшего мужчины
16:22 | 21 марта
В Балакове почти сутки искали 8-летнюю девочку
15:30 | 21 марта
Услуги ПФР доступны для людей с ограниченными возможностями
14:45 | 21 марта
В Саратове ожидаются туман и слабая метель
13:39 | 21 марта
Tattoomag решил проблему обнаружения дилетантов в сфере тату
12:48 | 21 марта
Сегодня отмечается Международный день человека с синдромом Дауна
11:57 | 21 марта
Саратовцы познакомятся с работами художников из Казани
11:00 | 21 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с командой из Санкт-Петербурга
10:08 | 21 марта
Более 300 жителей области сдадут ЕГЭ в досрочный период
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы познакомятся с работами художников из Казани

Новости / Культура
Саратовцы познакомятся с работами художников из Казани






Казанские художники представят в Саратове художественный проект «Остров. Постижение»



По приглашению министерства культуры Саратовской области и Поволжского отделения Российской академии художеств казанские художники представят в залах Саратовского областного музея краеведения (ул. Лермонтова, 34) художественный проект «Остров. Постижение».

Презентация в Саратове выставочного проекта состоится 29 марта в 16.00 в областном музее краеведения. Сроки экспонирования: 29 марта - 21 мая 2018 года.

Выставочный проект «Остров. Постижение» состоит из 2-х частей. В 2015 году была реализована 1-я часть проекта - «Свияжская уха», в 2017 – 2-я часть проекта - «Свияжский Дом». В формате проекта были организованы художественные выставки в Казани, Москве и Свияжске (графика, живопись, арт-объекты, ДПИ), изданы два каталога.

Фото https://om-saratov.ru