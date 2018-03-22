Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с командой из Санкт-Петербурга

просмотров: 147

Очередным соперником "аграриев" стал один из лидеров отечественного гандбола клуб "Университет Лесгафта - Нева". Матч прошел вчера вечером в ФОКе "Юбилейный" Саратова. Для обеих команд были очень важны очки. Если саратовцам необходимо закрепиться в шестерке, то питерцы отчаянно сражаются за попадание в призовую тройку. Игра обещала быть упорной и равной, что в итоге и произошло.В первом тайме доминировали хозяева. С первых минут они завладели преимуществом в два-три мяча. Несмотря на попытки соперников отыграться, они сохранили свое лидерство до перерыва. Бесспорно, главным героем этого отрезка стал вратарь Андрей Дьяченко, который отразил 10 бросков из девятнадцати.На протяжении большей части второго тайма спортсменам с берегов Невы приходилось отыгрываться. На 46 минуте встречи им удалось сократить отставание до минимума - 17:16. Однако "аграрии" быстро восстановили перевес в три мяча - 19:16. И все же за семь минут до конца матча питерские гандболисты сравняли счет - 20:20. Оставшееся игровое время победителя не выявило. Итоговый счет встречи - 22:22.Следующий матч "СГАУ-Саратов" проведет также дома. 29 марта наши гандболисты встретятся с "Сунгулем" из Снежинска. Эта команда также продолжает борьбу за попадание в плей-офф.Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"