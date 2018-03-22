Более 300 жителей области сдадут ЕГЭ в досрочный период

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21 марта в России стартует досрочный период проведения Единого государственного экзамена. По информации министерства образования области, в нем примут участие 349 жителей нашего региона.Больше всего в досрочный период будут сдавать математику, русский язык и обществознание. С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по доставке экзаменационных материалов применяются технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. Также на досрочном этапе ЕГЭ обеспечен 100% охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением.- В этом году серьезных изменений в процедуре проведения ЕГЭ не будет, - рассказала и.о. министра образования саратовской области Ирина Седова. - Ребятам нужно сосредоточиться на своих знаниях и не волноваться: задания ЕГЭ составлены исключительно по школьной программе. То есть все это вы проходили на уроках и разбирали с учителями. Напоминаю, что в ЕГЭ больше нет заданий с выбором ответа. Это позволит наиболее объективно оценить знания выпускников.В министерстве образования Саратовской области работает «горячая линия», посвященная проведению на территории региона государственной итоговой аттестации. Жители области могут задать вопросы по телефону (8452) 49-19-65 в будние дни с 9.00 до 18.00. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки работает «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, а также телефон «горячей линии» ГИА +7 (495) 984-89-19 по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 мск. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».Фото http://educarium.ru