22 марта 2018 02:33 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 марта
Поселок Дергачи стал столицей Недели детской книги в Саратовской области
17:17 | 21 марта
На острове Пустынный найдено тело замерзшего мужчины
16:22 | 21 марта
В Балакове почти сутки искали 8-летнюю девочку
15:30 | 21 марта
Услуги ПФР доступны для людей с ограниченными возможностями
14:45 | 21 марта
В Саратове ожидаются туман и слабая метель
13:39 | 21 марта
Tattoomag решил проблему обнаружения дилетантов в сфере тату
12:48 | 21 марта
Сегодня отмечается Международный день человека с синдромом Дауна
11:57 | 21 марта
Саратовцы познакомятся с работами художников из Казани
11:00 | 21 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с командой из Санкт-Петербурга
10:08 | 21 марта
Более 300 жителей области сдадут ЕГЭ в досрочный период
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Более 300 жителей области сдадут ЕГЭ в досрочный период

Новости
Более 300 жителей области сдадут ЕГЭ в досрочный период


В нашем регионе будет работать два пункта проведения экзаменов.

21 марта в России стартует досрочный период проведения Единого государственного экзамена. По информации министерства образования области, в нем примут участие 349 жителей нашего региона.

Больше всего в досрочный период будут сдавать математику, русский язык и обществознание. С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по доставке экзаменационных материалов применяются технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. Также на досрочном этапе ЕГЭ обеспечен 100% охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением.

- В этом году серьезных изменений в процедуре проведения ЕГЭ не будет, - рассказала и.о. министра образования саратовской области Ирина Седова. - Ребятам нужно сосредоточиться на своих знаниях и не волноваться: задания ЕГЭ составлены исключительно по школьной программе. То есть все это вы проходили на уроках и разбирали с учителями. Напоминаю, что в ЕГЭ больше нет заданий с выбором ответа. Это позволит наиболее объективно оценить знания выпускников.

В министерстве образования Саратовской области работает «горячая линия», посвященная проведению на территории региона государственной итоговой аттестации. Жители области могут задать вопросы по телефону (8452) 49-19-65 в будние дни с 9.00 до 18.00. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки работает «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, а также телефон «горячей линии» ГИА +7 (495) 984-89-19 по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 мск. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».

Фото http://educarium.ru