Более 300 жителей области сдадут ЕГЭ в досрочный период
В нашем регионе будет работать два пункта проведения экзаменов.
21 марта в России стартует досрочный период проведения Единого государственного экзамена. По информации министерства образования области, в нем примут участие 349 жителей нашего региона.
Больше всего в досрочный период будут сдавать математику, русский язык и обществознание. С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по доставке экзаменационных материалов применяются технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. Также на досрочном этапе ЕГЭ обеспечен 100% охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением.
- В этом году серьезных изменений в процедуре проведения ЕГЭ не будет, - рассказала и.о. министра образования саратовской области Ирина Седова. - Ребятам нужно сосредоточиться на своих знаниях и не волноваться: задания ЕГЭ составлены исключительно по школьной программе. То есть все это вы проходили на уроках и разбирали с учителями. Напоминаю, что в ЕГЭ больше нет заданий с выбором ответа. Это позволит наиболее объективно оценить знания выпускников.
В министерстве образования Саратовской области работает «горячая линия», посвященная проведению на территории региона государственной итоговой аттестации. Жители области могут задать вопросы по телефону (8452) 49-19-65 в будние дни с 9.00 до 18.00. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки работает «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, а также телефон «горячей линии» ГИА +7 (495) 984-89-19 по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 мск. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».
Фото http://educarium.ru