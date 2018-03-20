В Энгельсском районе также начались весенние каникулы
Напомним, что с 21 марта занятия приостанавливаются и в общеобразовательных учреждениях Саратова.
По информации министерства образования области, в соответствии с предписаниями Главного государственного санитарного врача по городу Саратову и Главного государственного санитарного врача по Энгельсскому района с 21 по 25 марта в общеобразовательных организациях города Саратова и Энгельсского района с целью предотвращения массового распространения гриппа и ОРВИ будут приостановлены занятия. С 26 марта по 5 апреля школьники отправятся на плановые весенние каникулы.
Кроме того, будут приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Министерство образования напоминает школьникам и их родителям о необходимости соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ.