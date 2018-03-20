Батурина нарастила бизнес в Европе и вновь лидирует в списке Forbes

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Елена Батурина возглавляла свой строительный холдинг «Интеко» на протяжении двадцати лет. С 2011 года, после продажи «Интеко» и перевода своего бизнеса в Европу, она реализует целый ряд коммерческих проектов, к ее активам относятся сеть отелей (Ирландия, Австрия, Чехия и Россия), бизнес по производству и продаже возобновляемой энергетики (Италия и Греция), строительная компания в Германии, девелоперские проекты в США и Евросоюзе. Она также является инвестором ряда девелоперских инвестиционных фондов, занимающихся строительством жилой и коммерческой недвижимости в Великобритании и США. Пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков подтвердил, что «основная бизнес-деятельность предпринимательницы развивается в странах Европы и США».Елена Батурина занимается филантропической деятельностью. В 2012 году она основала фонд BE OPEN, которая поддерживает талантливую молодежь через систему конференций, конкурсов, выставок, мастер-классов, культурных мероприятий и т.д.В рейтинге миллиардеров Forbes 2018 года достигнуто рекордное количество женщин – 256, их суммарное состояние превышает $1 триллион, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом.