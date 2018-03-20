В школах Саратова полторы недели не будет занятий
В целях предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников с 21 марта установлены внеочередные каникулы в учреждениях общего и дополнительного образования.
Как информирует городской комитет по образованию, карантин для обучающихся 1-11-х классов продлится с 21 по 25 марта.
С 26 марта по 3 апреля включительно объявлены плановые каникулы для учащихся общеобразовательных учреждений.
Кроме того, сообщается, что с 21 по 30 марта в образовательных учреждениях отменены культурно-массовые мероприятия, в первую очередь, в закрытых помещениях.
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