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В школах Саратова полторы недели не будет занятий

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В школах Саратова полторы недели не будет занятий


В целях предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников с 21 марта установлены внеочередные каникулы в учреждениях общего и дополнительного образования.

Как информирует городской комитет по образованию, карантин для обучающихся 1-11-х классов продлится с 21 по 25 марта.

С 26 марта по 3 апреля включительно объявлены плановые каникулы для учащихся общеобразовательных учреждений.

Кроме того, сообщается, что с 21 по 30 марта в образовательных учреждениях отменены культурно-массовые мероприятия, в первую очередь, в закрытых помещениях.

Фото http://img.rl0.ru