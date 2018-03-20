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Десять потребителей в Саратове остались без отопления из-за мусоровоза

Новости / Новости ЖКХ
Десять потребителей в Саратове остались без отопления из-за мусоровоза


Авария в настоящий момент ликвидируется.

По информации Саратовского филиала "Т Плюс", сегодня по адресу пр. Строителей, 34 в Ленинском районе мусоровоз повредил надземную теплотрассу, что привело к ограничению отопления у 10 потребителей.

Энергетики оперативно приступили к монтажу поврежденного компенсатора и запорной арматуры трубопровода. К ремонту привлечены 2 бригады и 7 единиц техники. Специалисты обеспечены всеми необходимыми материалами.

В ближайшее время энергокомпания произведет восстановительные работы на компенсаторе и приступит к подключению потребителей.

Фото http://www.okolobytu.cz