Десять потребителей в Саратове остались без отопления из-за мусоровоза
Авария в настоящий момент ликвидируется.
По информации Саратовского филиала "Т Плюс", сегодня по адресу пр. Строителей, 34 в Ленинском районе мусоровоз повредил надземную теплотрассу, что привело к ограничению отопления у 10 потребителей.
Энергетики оперативно приступили к монтажу поврежденного компенсатора и запорной арматуры трубопровода. К ремонту привлечены 2 бригады и 7 единиц техники. Специалисты обеспечены всеми необходимыми материалами.
В ближайшее время энергокомпания произведет восстановительные работы на компенсаторе и приступит к подключению потребителей.
Фото http://www.okolobytu.cz