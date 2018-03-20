Завтра в Саратове ожидается сильный снегопад
МЧС Саратовской области вновь предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.
По информации Саратовского ЦГМС, утром и днем 21 марта в Саратове ожидается сильный снег 6 мм и более, туман 500 мм и менее, гололед 6-19 мм, снежные заносы.
Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура: ночью - 11… - 13, днем - 2… - 4.
Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
Администрация города Саратова призывает жителей не препятствовать работе снегоуборочной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.