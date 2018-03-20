Житель Балашовского района несколько месяцев насиловал несовершеннолетнюю дочь

просмотров: 107

По информации СУ СКР по Саратовской области, в один из дней в конце октября 2016 года в вечернее время мужчина в своем доме изнасиловал дочь 2003 года рождения. После этого совершал с ней половые сношения и иные насильственные действия сексуального характера вплоть до июня 2017 года.Указанное стало известно соседке, которая обратилась в правоохранительные органы.В ходе расследования были изучены условия жизни и воспитании ребенка, предприняты меры по установлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В органы внутренних дел направлено представление по усилию организации профилактической работы с целью предотвращения совершения подобных преступлений.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.Фото https://www.business-class.su