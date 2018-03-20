Продолжается реализация льготных проездных билетов на апрель
До 4 апреля их можно приобрести во всех пунктах продажи.
Как напоминает министерство социального развития области, для приобретения единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.
Бесплатная выдача проездных билетов для детей-инвалидов, учащихся из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной защиты населения области.
По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам "горячей линии": (845-2) 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.
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