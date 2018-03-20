В музее-усадьбе Чернышевского выступят ансамбли "Лель" и "Благодать"

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Ансамбль "Лель" (руководитель - заслуженный артист России Виктор Егоров) — один из немногих музыкальных коллективов России, который с 2002 года профессионально работает в жанре народного исполнительства. В составе коллектива — студенты и преподаватели кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.В репертуаре ансамбля - свыше двенадцати различных программ, составленных из более 80 сочинений русских и зарубежных композиторов, многие из которых исполняются в собственных аранжировках.Минувший концертный сезон стал для коллектива юбилейным.Ансамбль народной песни "Благодать" (руководитель - Ирина Егорова) начал свой творческий путь в 1998 году в городе Саратове. Название и день первой встречи его участников, - День Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля), - предопределили основное направление исполнительского стиля коллектива. Творческое кредо "Благодати" - воспевать идеалы добра, любви к людям, к родной земле, стремиться к высотам духовного совершенства.Ансамбль "Благодать" - участник многих Всероссийских и Международных фольклорных фестивалей и конкурсов. В их числе "Святая Русь", "Польша в сердце", "Вниз по матушке по Волге", "Хоперский вальс". В 2004 году русским артистам аплодировали жители Региона Калабрия в Италии, в 2008 году ансамбль стал лауреатом Международного фольклорного фестиваля в Голландии.Начало концерта - в 16.00.Фото http://img1.liveinternet.ru