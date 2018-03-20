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Жительница Пугачева лишилась по вине интернет-мошенника 5,5 тысяч рублей

Новости / ЧП
Жительница Пугачева лишилась по вине интернет-мошенника 5,5 тысяч рублей


По данному факту проводится проверка.

С заявлением в отдел полиции Пугачева обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже дома стоимостью 850 тысяч рублей. После чего ей на сотовый телефон позвонил мужчина по имени Сергей и сказал, что заинтересован в покупке дома. Для перечисления задатка злоумышленник попросил продиктовать номер банковской карты и пароли, которые приходили в смс-сообщениях. Потерпевшая под диктовку произвела все необходимые действия, после чего ей пришло смс о списании денежных средств с ее карты в сумме 5500 рублей.

ГУ МВД России по Саратовской области предостерегает жителей региона от мошеннических действий злоумышленников. В частности, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать данные своей банковской карты третьим лицам, в особенности секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.

Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).

Фото http://b-online.ru