На трассе в Озинках задержано 1200 кг базилика
В марте должностными лицами регионального управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» досмотрен грузовой автомобиль, следовавший из Республики Казахстан, в котором осуществлялась перевозка подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, базилик сушеный в количестве 1200 кг происхождением Республика Узбекистан перевозился без документов, подтверждающих фитосанитарное состояние. Проверяющим была предоставлена только товарно-транспортная накладная.
По итогам фитосанитарного контроля в отношении представителя груза составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства представителю подкарантинного груза выдано предписание о возврате продукции для оформления фитосанитарного сертификата.
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