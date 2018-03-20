Из почтового отделения в Энгельсе украли 3 млн рублей

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, обвиняемый в совершении преступления местный житель в августе 2017 года тайно проник в помещение одной из организаций, где при помощи строительных инструментов произвел демонтаж межэтажных перекрытий, получил доступ к комнате хранения денежных средств. Из данной комнаты злоумышленник похитил около 3 млн рублей. В дальнейшем указанной суммой мужчина распорядился по собственному усмотрению, приобретя автомобиль иностранного производства, велосипед и ноутбук.- Чтобы не вызвать подозрений у родственников, злоумышленник сообщил им о том, что уезжает на заработки в один из регионов России, сам же для проживания он арендовал дом в Марксе, рассчитывая позже объяснить свои дорогостоящие покупки высокооплачиваемой работой, - рассказали в пресс-службе.В ходе проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 33-летний подозреваемый был задержан. Вскоре он сознался в содеянном. Уголовное дело, возбужденное в отношении него, в настоящее время направлено в суд.Фото http://sololaki.ru