Синоптики вновь прогнозируют сильный снег
По данным областного Гидрометцентра, ночью и днем 20 марта местами в южной половине Саратовской области ожидается сильный снег. Ветер восточный 4-9 м/с, ночью местами порывы 12-14 м/с.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:
- будьте предельно внимательны за рулем,
- соблюдайте скоростной режим,
- по возможности воздержитесь от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния.
Проинструктируйте родных и близких, особенно детей, что во время сильного снега, ветра, лучше обходить шаткие строения, опасно свисающие конструкции, линии электропередач.
Напоминаем, телефон спасения 01, с мобильного 101. Телефон доверия Главного управления – 62-99-99.