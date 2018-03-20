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В Саратове состоится встреча весны
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В Саратове состоится встреча весны

Новости
В Саратове состоится встреча весны


Завтра в сквере "Дружба народов" состоится праздник, посвященный весеннему равноденствию.

По информации администрации Заводского района, этот день символизирует пробуждение земли после зимних холодов. Гости мероприятия узнают, как отмечается это событие у разных народов России и мира.

Все желающие смогут поучаствовать в викторине, веселых конкурсах и забавах. Творческими коллективами городского дома культуры национального творчества подготовлена красочная и увлекательная концертная программа.

Начало мероприятия - в 15.00.

Фото https://img.youtube.com