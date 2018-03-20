Арестовали женщину, задушившую поясом халата мать
Продолжается расследование убийства, совершенного 14 марта в Волжском районе Саратова.
По информации пресс-службы регионального следственного управления, в тот день в правоохранительные органы обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что задушила свою 68-летнюю мать.
Как выяснили следователи, между женщинами произошел конфликт из-за того, что якобы пенсионерка злоупотребляла спиртными напитками. В ходе ссоры дочь нанесла ей удар табуретом по голове, после чего поясом от халата задушила ее.
В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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