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В Саратове разыграют Кубок Приволжской железной дороги по хоккею

Новости
В Саратове разыграют Кубок Приволжской железной дороги по хоккею


Соревнования пройдут с 22 по 24 марта в ЛДС "Кристалл".

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в турнире примут участие команды Приволжской, Куйбышевской, Юго-Восточной железных дорог, команды центральных дирекций тяги и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД", а также команда "Локотех" (Москва).

Кроме того, на ледовой арене встретятся детские команды "Кристалл" (Саратов), "Белые медведи" (Москва), "ЦСКА" (Москва) и "Дизель" (Пенза).

Торжественное открытие соревнований состоится 22 марта в 18:15 в ЛДС "Кристалл". Вход свободный.

Фото http://old.sochiadm.ru