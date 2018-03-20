В Саратове разыграют Кубок Приволжской железной дороги по хоккею
Соревнования пройдут с 22 по 24 марта в ЛДС "Кристалл".
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в турнире примут участие команды Приволжской, Куйбышевской, Юго-Восточной железных дорог, команды центральных дирекций тяги и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД", а также команда "Локотех" (Москва).
Кроме того, на ледовой арене встретятся детские команды "Кристалл" (Саратов), "Белые медведи" (Москва), "ЦСКА" (Москва) и "Дизель" (Пенза).
Торжественное открытие соревнований состоится 22 марта в 18:15 в ЛДС "Кристалл". Вход свободный.
Фото http://old.sochiadm.ru