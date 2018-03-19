Подведены итоги первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск»
В Саратовской области подведены итоги первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».
Одним из приоритетных направлений спецоперации являлось установление местонахождения и задержание лиц, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Так, за несколько дней проведения спецоперации сотрудниками полиции осуществлен розыск 76 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, из которых – 44 лица находились в местном розыске, 32 в федеральном. Установлены и задержаны 2 человека, находившиеся в розыске министерствами внутренних дел государств-участников СНГ.
Кроме того, сотрудники полиции разыскали 52 гражданина, числившихся без вести пропавшими. Мероприятия проводились сотрудниками уголовного розыска, подразделений по экономической безопасности и противодействию коррупции, участковыми уполномоченными полиции, полицейскими патрульно-постовой службы, сотрудниками региональной Госавтоинспекции при содействии представителей общественных организаций и во взаимодействии с ФСИН и ФССП России, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.