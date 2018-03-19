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Завтра в Пушкинке открывается выставка "Золотоордынский город Укек"

Новости
Завтра в Пушкинке открывается выставка "Золотоордынский город Укек"

Завтра в 14.00 в Областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина состоится открытие выставки «Золотоордынский город Укек», посвященной исследованиям археологической экспедиции Саратовского областного музея краеведения под руководством Дмитрия Кубанкина, коллекции находок из фондов Саратовского областного музея краеведения.

Выставка — это восемь планшетов на стойках. Каждый планшет рассказывает о разных сферах, касающихся истории города, его быта и изучения. Информация на планшетах представлена таким образом, что, даже не зная об Укеке ничего, любой желающий сможет получить всю необходимую информацию при самостоятельном осмотре.

Выставка помогает понять атмосферу средневекового города, который существовал более 700 лет назад, увидеть реальный быт жителей, познакомиться с архитектурой, ремеслами. Отдельный планшет посвящен фестивалю исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города».

Выставка будет экспонироваться в отделе обслуживания подростков в часы работы библиотеки.