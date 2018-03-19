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В Балакове четырехмесячный малыш утонул в ванне
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В Саратове во время пожара погибла женщина
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В Саратове во время пожара погибла женщина

Новости
В Саратове во время пожара погибла женщина

За прошедшие выходные на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 пожаров.

17 марта в 13 ч. 52 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о загорании в магазине на ул. Комарова. По предварительным данным из-за неосторожного обращения с огнем загорелась внутренняя отделка в магазине на площади 50 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

17 марта в 23 ч. 29 м. на пульт «01» пос. Мокроус Федоровского района поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Железнодорожной. Площадь пожара составила 27 квадратных метров.

Вчера в 01 ч. 44 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Мира в Ленинском районе. В результате пожара погибла женщина 1967 года рождения.

18 марта в 10 ч. 05 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в нежилом доме на пр-те Энтузиастов в Заводском районе. Площадь пожара составила 10 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.