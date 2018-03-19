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В Балакове четырехмесячный малыш утонул в ванне

Новости / ЧП
В Балакове четырехмесячный малыш утонул в ванне

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 18 марта утром подозреваемая принимала ванну вместе со своим малолетним сыном. Во время купания женщина уснула, оставив таким образом своего малолетнего ребенка без надлежащего присмотра. В результате мальчик погрузился под воду и захлебнулся.

Проснувшись спустя некоторое время, мать заметила, что ребенок находится в бессознательном состоянии, и вызвала бригаду "скорой помощи". Малыша доставили в лечебное учреждение, где он вскоре скончался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в следственном управлении. - Следователями будут предприняты необходимые меры для изучения состава семьи, в которой проживал погибший ребенок, условий его жизни и воспитания, а также дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.

Фото http://xmlpress.ru