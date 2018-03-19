Комитет охотничьего хозяйства проводит виртуальный опрос охотников о сроках открытия весенней охоты
С 17 марта в течение 3 дней охотники региона могут высказать свое мнение по поводу переноса сроков весенней охоты на территории области.
Традиционно, весенняя охота на водоплавающую дичь является одной из самых ожидаемых.
Согласно утвержденным параметрам, весенняя охота в Саратовской области открывается в два этапа сроком на 10 дней.
На юге области (Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах) открытие установлено на последнюю субботу марта, через неделю – в остальных районах.
Однако, в этом году весна, очевидно, будет поздней. Комитетом охотничьего хозяйства области совместно с клубом охотников региона Сархантер впервые проводится опрос мнения охотников - перенести сроки охоты или оставить их традиционными.
Проголосовать возможно по ссылке opros.sarhunter.ru/ до 20:00 вечера понедельника.