Лауреатами стипендии губернатора в сфере СМИ стали создатель «AgroMediaGroup» и корреспондентка «СГУщенки»

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Лауреатами премии стали ветераны журналистики из муниципальных районов Саратовской области – Наталия Давиденко и Галина Федина.Наталия Васильевна Давиденко посвятила журналистике почти полвека своей жизни. Начав работу в районной газете «Вперед», продолжила журналистскую деятельность в Саратовском комитете по теле- и радиовещанию, в аткарской районной газете, которую впоследствии возглавляла 10 лет. Наталия Давиденко дважды удостаивалась звания лауреата конкурса «Золотое перо» области. Сейчас Наталия Васильевна занимается общественной деятельностью, печатается на страницах местных и региональных СМИ.Одна из опытнейших журналисток калининской районной газеты - Галина Павловна Федина - начала свою работу в СМИ стажером в 1979 году. Почти 40-летний стаж журналистской работы - это тысячи статей, репортажей и очерков. И сегодня Галина Павловна успешно закрывает важнейший участок редакционной жизни - является ответственным секретарём газеты «Народная трибуна». Особая ее миссия – наставничество, свое внимание и время она щедро дарит начинающим авторам.Стипендии Губернатора области получили молодые журналисты – студенты вузов Елизавета Пирогова и Максим Филиппов.