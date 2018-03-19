19 марта 2018 16:55 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:00 | 19 марта
В Саратове разыграют Кубок Приволжской железной дороги по хоккею
14:09 | 19 марта
Подведены итоги первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск»
13:00 | 19 марта
Завтра в Пушкинке открывается выставка "Золотоордынский город Укек"
11:56 | 19 марта
В Балакове четырехмесячный малыш утонул в ванне
11:53 | 19 марта
В Саратове во время пожара погибла женщина
11:00 | 19 марта
Комитет охотничьего хозяйства проводит виртуальный опрос охотников о сроках открытия весенней охоты
10:12 | 19 марта
Лауреатами стипендии губернатора в сфере СМИ стали создатель «AgroMediaGroup» и корреспондентка «СГУщенки»
09:29 | 19 марта
В Саратовской области пришли на выборы 66,49% избирателей
12:00 | 17 марта
Bloomberg назвал Сент-Китс и Невис в числе лучших мест для туризма
18:00 | 16 марта
Александр Логинов вновь поднялся на пьедестал почета на этапе Кубка IBU
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Лауреатами стипендии губернатора в сфере СМИ стали создатель «AgroMediaGroup» и корреспондентка «СГУщенки»

Новости


Вышло распоряжение Губернатора области о присуждении премии и стипендии Губернатора области в сфере журналистики на первое полугодие 2018 года. Премии учреждены для ветеранов журналистики, а стипендиями поощряются перспективные молодые журналисты области. В составе жюри конкурса - руководители СМИ, общественных организаций, известные саратовские журналисты и ученые.

Лауреатами премии стали ветераны журналистики из муниципальных районов Саратовской области – Наталия Давиденко и Галина Федина.

Наталия Васильевна Давиденко посвятила журналистике почти полвека своей жизни. Начав работу в районной газете «Вперед», продолжила журналистскую деятельность в Саратовском комитете по теле- и радиовещанию, в аткарской районной газете, которую впоследствии возглавляла 10 лет. Наталия Давиденко дважды удостаивалась звания лауреата конкурса «Золотое перо» области. Сейчас Наталия Васильевна занимается общественной деятельностью, печатается на страницах местных и региональных СМИ.

Одна из опытнейших журналисток калининской районной газеты - Галина Павловна Федина - начала свою работу в СМИ стажером в 1979 году. Почти 40-летний стаж журналистской работы - это тысячи статей, репортажей и очерков. И сегодня Галина Павловна успешно закрывает важнейший участок редакционной жизни - является ответственным секретарём газеты «Народная трибуна». Особая ее миссия – наставничество, свое внимание и время она щедро дарит начинающим авторам.

Стипендии Губернатора области получили молодые журналисты – студенты вузов Елизавета Пирогова и Максим Филиппов.