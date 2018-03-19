В Саратовской области пришли на выборы 66,49% избирателей
В регионе завершена обработка протоколов территориальных избирательных комиссий.
По данным облизберкома, явка в Саратовской области составила 66,49%. Этот показатель чуть ниже, чем общероссийский (67,4%).
Подавляющее число избирателей - 78,33% - отдали свои голоса за действующего президента России Владимира Путина. Второе место занял Павел Грудинин (11,79%), третье - Владимир Жириновский (5,26%).
Ксения Собчак набрала 1,20% голосов, Григорий Явлинский - 0,74%, Максим Сурайкин - 0,66%, Борис Титов - 0,59%, Сергей Бабурин - 0,59%.
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