Bloomberg назвал Сент-Китс и Невис в числе лучших мест для туризма

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По мнению авторов рейтинга, острова Сент-Китс и Невис отличаются не только хорошо развитой инфраструктурой, но, прежде всего, первозданной красотой дикой природы. Большую часть территории островов занимают красивейшие горные холмы, тропические леса и великолепные пляжи с белым песком. Помимо двух международных аэропортов, на островах есть несколько крупных морских гаваней (Бастер, Чарлстаун) и крупнейшая марина Кристоф Харбор.Государство Сент-Китс и Невис известно не только туристическими красотами, но и программой «гражданство за инвестиции» (https://migronis.com/grazhdanstvo-sent-kits-i-nevis). Претендовать на гражданство можно, вложив средства в недвижимость от $400 тысяч или совершить пожертвование в специальный фонд – от $ 150 тысяч.