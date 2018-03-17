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Bloomberg назвал Сент-Китс и Невис в числе лучших мест для туризма

Новости
Bloomberg назвал Сент-Китс и Невис в числе лучших мест для туризма

Авторитетное агентство Bloomberg опубликовало в начале января 2018 года рейтинг лучших туристических направлений в мире. Островное государство Сент-Китс и Невис заняло второе место в первой десятке самых привлекательных для туристов стран.

По мнению авторов рейтинга, острова Сент-Китс и Невис отличаются не только хорошо развитой инфраструктурой, но, прежде всего, первозданной красотой дикой природы. Большую часть территории островов занимают красивейшие горные холмы, тропические леса и великолепные пляжи с белым песком. Помимо двух международных аэропортов, на островах есть несколько крупных морских гаваней (Бастер, Чарлстаун) и крупнейшая марина Кристоф Харбор.

Государство Сент-Китс и Невис известно не только туристическими красотами, но и программой «гражданство за инвестиции» (https://migronis.com/grazhdanstvo-sent-kits-i-nevis). Претендовать на гражданство можно, вложив средства в недвижимость от $400 тысяч или совершить пожертвование в специальный фонд – от $ 150 тысяч.