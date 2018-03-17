Александр Логинов вновь поднялся на пьедестал почета на этапе Кубка IBU
На этот раз саратовский биатлонист, в настоящее время выступающий за Тюмень, завоевал серебряную медаль.
В Ханты-Мансийске стартовал заключительный этап Кубка IBU по биатлону. Сегодня в его рамках прошли спринтерские гонки.
По итогам соревнований среди мужчин сразу четверо спортсменов из России вошли в десятку сильнейших. Первое место занял опытный биатлонист Алексей Слепов, который прошел огневые рубежи без единого промаха. Всего 6,5 секунд ему уступил Александр Логинов, не закрывший одну мишень при стрельбе из положения стоя. Третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Еще один уроженец Саратова Никита Поршнев занял итоговое седьмое место. Промахнувшись дважды на стойке, он уступил Алексею Слепову 1 минуты 22 секунды. Также в десятку попал Петр Пащенко, показавший на финише девятый результат.
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