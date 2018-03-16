В Саратове выявлены подпольные казино
Задержано четверо участников группы, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность лиц, организовавших на территории города сеть незаконных игорных заведений, на территории Октябрьского и Волжского районов. Все они были замаскированы под торговые помещения.
Из залов подпольных казино изъято 13 игровых автоматов, а также различный инвентарь для проведения азартных игр. В ходе оперативных мероприятий задержаны четверо участников группы, обеспечивавших деятельности подпольных клубов.
На основании собранных сотрудниками полиции материалов возбуждено уголовное дело.