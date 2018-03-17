В Саратове ожидается слабая метель
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, слабая метель, слабый туман, гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём порывы до 12 м/с.
Температура: ночью - 8 0С… - 10 0С, днём - 3 0С… - 5 0С.
Администрация города призывает жителей не препятствовать работе снегоуборочной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.