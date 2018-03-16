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В Воскресенском районе мужчина на снегоходе провалился под лед

Новости


Вчера, 15 марта, в Воскресенском районе Саратовской области на акватории р.Волга мужчина на снегоходе Динго-125 провалился под лед. Прибывший к месту сотрудник ГИМС оказал мужчине помощь. Ситуация разрешилась благополучно.

Рассказывает старший госинспектор Марксовского участка ГИМС Сергей Доронин: "В 19.15 мне на мобильный позвонил судоводитель и попросил срочной помощи. Его снегоход провалился под воду. И хоть глубина была небольшая (по пояс), но мужчина самостоятельно не мог вытащить транспортное средство из воды. Из-за минусовых температур снегоход быстро вмерзал в воду. Мужчина насквозь промок. До ближайшего населенного пункта было порядка 10 км.

Я взял веревку, валенки, носки, горячий чай. Сел на служебный снегоход Тайга-500. Уже стемнело. Мы с ним были на связи, поэтому я быстро нашел его. Переодел, напоил чаем, мы вытащили его снегоход. От госпитализации мужчина отказался".

В связи с этим ГУ МЧС напоминает:

Уважаемые граждане! Лед непрочен и небезопасен. При условии стабильных положительных дневных температур, толщина льда значительно сокращается. Не подвергайте свою жизнь опасности, не выходите и не выезжайте на транспортных средствах на лед!