Состоится аукцион по ремонту дорог регионального значения
Сегодня состоится аукцион, объявленный КГУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», на проведение ремонта и капитального ремонта региональных дорог в текущем году. С победителями, которых определят также сегодня, будет заключен госконтракт.
В 2018 году в Саратовской области в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", курируемого на уровне Президента В.Путина, будут отремонтированы участки на пяти автомобильных дорогах. Это ремонт 9 км автомобильной дороги "Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай", ремонт 12,4 км автомобильной дороги "Саратов-Красный Текстильщик" в Саратовском районе. Также будет проведен капитальный ремонт 6,5 км автомобильной дороги "Саратов-Дубки-Новая Липовка" в Саратовском районе, ремонт 19 км автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Марксовском и Энгельсском районах, а также ремонт 6 км автоподъезда к г. Энгельсу от автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" - Пристанное - Ершов-Озинки-граница Казахстана в Энгельсском районе.
Таким образом, ремонт дорог в Саратовской области при удовлетворительных погодных условиях планируется начать уже в апреле. Все работы по условиям контракта подрядчикам предстоит закончить в конце сентября.