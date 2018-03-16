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Ринордийский цикл Ксении Спынь – провидение альтернативной истории

Новости
Ринордийский цикл Ксении Спынь – провидение альтернативной истории

Увидела свет фантастическая трилогия Ксении Спынь «Ринордийский цикл».

Автор предлагает читателю воспользоваться художественным исследованием и переосмыслить действительность, попытаться приблизиться к истине. Для создания сновидческого мира романов «Идол», «Чернее, чем тени», «Дальний свет» и книгой «Междустрочья» с повестями и рассказами из жизни героев Ксения Спынь прибегла к сочетанию сразу нескольких жанров фантастики: альтернативной истории, антиутопии, мистики и метафизики, магического реализма. Ринордийский мир в произведениях Ксении Спынь – это следующее логике сна пространство всевременья с изменчивой и зыбкой реальностью.

В «Ринордийском цикле» Ксении Спынь (https://www.litres.ru/kseniya-mihaylovna-spyn/) пророчески смешивает разные времена и эпохи, желая показать цикличность развития общества и человека в его границах. Трилогия рассказывает о роли человека в истории, о судьбе и выборе, способности оставаться человеком в разных ситуациях и изменять ход времени. Большую роль в романах играет символизм, часто отсылающий к мифологии и архетипам подсознания.