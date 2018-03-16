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В Москве объявлена экологическая акция «Зеленый офис»

Новости
В Москве объявлена экологическая акция «Зеленый офис»

Компании Москвы приглашают принять участие в ежегодной экологической акции «Зеленый офис». Мероприятие проводится в столице уже пять лет, ее сторонниками стали более 500 российских и иностранных организаций и учреждений.

К вопросам экологизации рабочего пространства с большим вниманием относятся в настоящее время многие опытные и только начинающие свою деятельность компании, которые стремятся развивать собственную экологическую и социальную ответственность. Есть понимание, что внешняя экология преобразуется во внутреннюю, у сотрудников офиса повышаются иммунитет, работоспособность, а также улучшаются креативность и гибкость мышления. Кроме того, компании повышают свой имидж, соблюдая принятые во всем мире экологические стандарты.

Экологическая акция «Зеленый офис» призывает единомышленников поддержать процесс энерго- и ресурсосбережения на территории Москвы. Для участия в мероприятии необходимо до 15 мая оставить на официальном сайте заявку