Вышла книга Станислава Логунова о бизнес-принципах

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Этот известный эксперт по оптимизации бизнес-процессов, руководитель-практик с двадцатилетним опытом управленческой работы в крупных организациях задался целью проанализировать бизнес-принципы, известные, как производственная система Toyota.Как пояснил автор, в России не составляет труда найти книги про бережливые технологии. Но случаи успешного внедрения в нашей стране производственной системы Toyota можно, фигурально выражаясь, пересчитать по пальцам. В связи с этим, в книге «Путь самурая» представлен подробный анализ смыслов и принципов, изложенных в 27 лучших книгах о системе Toyota с учетом их применимости в РФ. Помимо этого в своем труде Станислав Логунов поделился с читателями и собственным успешным опытом внедрения принципов производственной системы Toyota на руководимом им предприятии.Книга «Путь самурая» написана доступным языком и предназначена для широкого круга читателей. Ее целевая аудитория — собственники предприятий, менеджеры среднего и высшего звена, рядовые сотрудники, стремящиеся к карьерному росту.