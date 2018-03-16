Олега Табакова проводили в последний путь

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В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, Почетным гражданином Саратовской области Олегом Табаковым.



Гражданская панихида прошла в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова, который возглавлял Олег Табаков.



В траурных мероприятиях приняла участие делегация из Саратова: Губернатор Валерий Радаев, Председатель регионального парламента Иван Кузьмин, министр культуры Татьяна Гаранина, представители театральной общественности области. Они выразили соболезнования родственникам артиста.



"Невозможно передать словами, как саратовцы любят Олега Павловича. Табаков выходил на сцену и мог ничего не делать, этого было достаточно, чтобы зал разразился аплодисментами. В нашем городе есть памятник любимому артисту, он установлен напротив Дворца пионеров, где Олег Павлович делал первые шаги в профессии. Саратов бесконечно благодарен великому земляку за заботу. Простите нас, Олег Павлович. Не хочу говорить слово "Прощайте". Для саратовцев вы были, есть и будете вечно живым", - выступил на траурной церемонии председатель Саратовской облдумы Иван Кузьмин.



Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище.



Саратовская общественность сегодня выступила с предложением переименовать Театральную улицу в улицу Олега Табакова.