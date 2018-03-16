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625 избирательных участках области оснащено видеонаблюдением

Новости
625 избирательных участках области оснащено видеонаблюдением

Готовность к проведению выборов обсуждали сегодня участники межведомственной рабочей группы по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования сегмента связи общего пользования, задействованного при подготовке и проведении выборов Президента РФ, и штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве области.

В ходе заседания было озвучено, что на сегодняшний день на 625 избирательных участках установлено видеонаблюдение, близится к завершению проверка ракурсов камер. На 1891 УИКах установлена стационарная телефонная связь. На участках будут дежурить сотрудники УФСБ России по региону для предотвращения попыток телефонного терроризма.

Представители энергоснабжающих и газоснабжающих компаний доложили, что ими проверены все подведомственные объекты, проведены тренировки, на время проведения выборов увеличена численность личного состава, с 17:00 пятницы, 16 марта, вводится круглосуточное дежурство специалистов на объектах, задействованных в ресурсоснабжении избирательных участков. В учениях принимали участие также сотрудники МЧС и районных администраций.

Со всеми сотрудниками УИК, ТИК и правоохранительных органов проведены обучающие семинары по противопожарной безопасности, а на участках в день голосования будут дежурить сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики области.