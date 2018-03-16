625 избирательных участках области оснащено видеонаблюдением

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В ходе заседания было озвучено, что на сегодняшний день на 625 избирательных участках установлено видеонаблюдение, близится к завершению проверка ракурсов камер. На 1891 УИКах установлена стационарная телефонная связь. На участках будут дежурить сотрудники УФСБ России по региону для предотвращения попыток телефонного терроризма.Представители энергоснабжающих и газоснабжающих компаний доложили, что ими проверены все подведомственные объекты, проведены тренировки, на время проведения выборов увеличена численность личного состава, с 17:00 пятницы, 16 марта, вводится круглосуточное дежурство специалистов на объектах, задействованных в ресурсоснабжении избирательных участков. В учениях принимали участие также сотрудники МЧС и районных администраций.Со всеми сотрудниками УИК, ТИК и правоохранительных органов проведены обучающие семинары по противопожарной безопасности, а на участках в день голосования будут дежурить сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики области.