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В Вольском районе пенсионера отправят в колонию за убийство приятеля

Новости / ЧП
В Вольском районе пенсионера отправят в колонию за убийство приятеля

Приговором суда 65-летнему ранее судимому местному жителю назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в один из дней в период с 27 по 29 ноября 2017 года осужденный распивал спиртное вместе с 57-летним жителем Аткарска в связи с освобождением последнего из мест лишения свободы. В ходе застолья между ними произошла ссора, в результате которой житель Вольского района нанес приятелю множественные
удары по туловищу предметом, похожим на отвертку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия злоумышленник признал вину в инкриминируемом ему деянии. В суде его вина была полностью доказана. Ближайшие 11 лет он проведет в колонии общего режима.

Фото http://www.vladtime.ru