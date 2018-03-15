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Инклюзивная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» пройдет в Саратове

Новости


17 марта в лицее «Солярис» Саратова пройдет инклюзивная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Организаторами мероприятия выступают Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Ты не один», автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове» Алла Шокина и Саратовский областной институт развития образования.

Игра станет мероприятием, направленным на развитие социальной активности детей-инвалидов и их интеграции в общество здоровых сверстников.

Участником интеллектуальной игры станут 6 команд, в состав которых войдут ученики лицея «Солярис» и воспитанники школ-интернатов для обучающих по адаптированным образовательным программам № 3, № 4 г. Саратова и № 3 г. Энгельса.

Мероприятие состоится 17 марта в 14.00 в лицее «Солярис» (по адресу: г. Саратов ул. Лисина, 7Б)