Инклюзивная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» пройдет в Саратове
17 марта в лицее «Солярис» Саратова пройдет инклюзивная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Организаторами мероприятия выступают Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Ты не один», автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове» Алла Шокина и Саратовский областной институт развития образования.
Игра станет мероприятием, направленным на развитие социальной активности детей-инвалидов и их интеграции в общество здоровых сверстников.
Участником интеллектуальной игры станут 6 команд, в состав которых войдут ученики лицея «Солярис» и воспитанники школ-интернатов для обучающих по адаптированным образовательным программам № 3, № 4 г. Саратова и № 3 г. Энгельса.
Мероприятие состоится 17 марта в 14.00 в лицее «Солярис» (по адресу: г. Саратов ул. Лисина, 7Б)