В Саратове вновь ожидается мокрый снег и дождь
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На возвышенных участках туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 6-11 м/с, временами порывы 12-14 м/с. Температура: ночью - 1 0С… - 3 0С, днём 0 0С… + 1 0С.
Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды: ночью и днем 16 марта в Саратове ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, гололедица.
Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Администрация города призывает жителей не препятствовать работе снегоуборочной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.