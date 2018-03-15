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В Саратове вновь ожидается мокрый снег и дождь

Новости
В Саратове вновь ожидается мокрый снег и дождь

По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На возвышенных участках туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с, временами порывы 12-14 м/с. Температура: ночью - 1 0С… - 3 0С, днём 0 0С… + 1 0С.

Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды: ночью и днем 16 марта в Саратове ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, гололедица.

Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Администрация города призывает жителей не препятствовать работе снегоуборочной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах, а также по возможности пересесть на общественный транспорт.