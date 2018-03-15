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Академопера едет с гастролями в Вольск и Энгельс

Новости
Академопера едет с гастролями в Вольск и Энгельс

Гастроли Саратовского академического театра оперы и балета пройдут в Вольске и Энгельсе.

В рамках областной гастрольной программы Саратовский театр оперы и балета представит зрителям четыре спектакля — по два для детей и для взрослых.

Так, в здании Вольского драматического театра 16 марта пройдут балет И.Морозова «Доктор Айболит» и ритм-балет А.Рыбникова «Юнона и Авось». Для жителей города Энгельса 30 марта на сцене Саратовского областного театра оперетты пройдет балет К. Хачатуряна «Белоснежка и семь гномов» и опера Д. Чимарозы «Тайный брак».

Гастроли с Энгельсским театром носят характер обменных: артисты театра оперетты представят свои работы на сцене Саратовского театра оперы и балета также 30 марта, в пятницу. В 11.00 пройдёт показ премьеры мюзикла-фэнтези В. Тура «Спящая красавица», а в 18.00 зрители смогут увидеть премьеру мюзикла М. Дунаевского.