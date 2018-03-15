Житель Федоровского района насмерть забил знакомого

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По версии следствия, 15 февраля 2018 года в вечернее время обвиняемый находился в гостях в частном доме в одном из сел Федоровского района у своего знакомого, где распивал спиртное в компании приятелей. В ходе распития алкоголя между 43-летним гостем и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове. 26 февраля 2018 года от полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении.В связи с наступлением смерти потерпевшего материалы уголовного дела переданы из органов внутренних дел в территориальное подразделение СК для переквалификации действий злоумышленника и осуществления дальнейшего предварительного расследования.В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.