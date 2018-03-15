В Степном в огне погиб мужчина
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 пожаров.
Вчера в половине второго дня в Балаково случился пожар в однокомнатной квартире 9-ти этажного дома на ул. 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара составила 4 кв.м.
В шесть вечера на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 5-ти этажного дома в р.п. Степное Советского района. В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения.
В это же время горела двухкомнатная квартира 9-ти этажного дома на улице Лунной в Саратове. Площадь пожара составила восемь "квадратов".
Сегодня в 05 ч. 33 м. на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании обшивки салона автобуса «Мерседес» на Новоастраханском шоссе. Площадь пожара составила два квадратных метра. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.